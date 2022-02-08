بالفيديو.. أسامة الشيخ: فيفا لا يظهر احتراما كافيا للكاف.. وهناك تدليل مبالغ فيه لبطل أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

علق الأستاذ الصحفي أسامة الشيخ الرئيس السابق لقنوات أون سبورتس، على التصريحات التي أدلى بها بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي وانتقد خلالها تعامل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مع بطل أفريقيا في بطولة كأس العالم للأندية.

وانطلقت منافسات بطولة كأس العالم للأندية يوم 3 فبراير الجاري، وتستمر حتى الثاني عشر من الشهر ذاته.

وخاض الأهلي أولى خطواته في البطولة بالفوز على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد بالدور الثاني للبطولة، وضرب موعدا مع بالميراس البرازيلي مساء اليوم الثلاثاء.

وقال موسيماني في تصريحات صحفية قبل أيام: "كم مرة يجب على الأفارقة إثبات ذلك؟ ما هو المعيار؟ لماذا يلعب بالميراس في نصف النهائي؟ لقد فزنا عليهم العام الماضي، ماهو الفرق؟".

وخلال ظهوره في ستوديو تحليلي لبطولة مونديال الأندية عبر قناة أبوظبي الرياضية، قال الشيخ: "أحيي موسيماني على ما قاله بشأن كاف وفيفا".

وتابع: "موسيماني تحدث بصراحة، وأنا لا أريد تضخيم الأمور بالقول إن مايحدث يُعد عنصرية كروية ضد بعض الفرق، مقابل تدليل مبالغ فيه لبطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية".

وتابع: "لوائح أي بطولة تنص على مبدأ تكافؤ الفرص، الكل يلعب نفس عدد المباريات.. دلل بالميراس وبطل أوروبا، لكن لا تخسف حق باقي القارات (آسيا وافريقيا)".

وواصل: "ما حدث من فيفا –باختصار- قلة احترام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم".

وأكمل: "فيفا يعلم أنه لن يكون هناك ردة فعل، (موسيماني كتر خيره قال الكلمتين دول)، لكن رد الفعل كان لازم يكون مسبق، كان على الأهلي التهديد بالانسحاب (مجرد مناورة)".

واستطرد: "فيفا لا يظهر احتراما كافيا للكاف ولا منتسبيه من منتخبات ولا أندية، قيادة كاف حاليا دمية في يد فيفا، جياني إنفانتينو (رئيس فيفا) يساير موتسيبي (رئيس كاف) ومكتبه التنفيذي مثلما يحب، كاف أكثر اتحاد مُسيطر عليه من قِبل فيفا".

وتساءل الشيخ: "ما داعي تواجد إنفانتينو في اجتماع سوبرليج أفريقيا؟.. هناك خطة تُرسم".

وعاد ليكمل حديثه: "سوبرليج المزمع إقامتها باعتبارها طوق النجاة في أفريقيا كما يزعم موتسيبي.. من يحارب عليها هو نادي مازيبي ورئيسه الملياردير وكذلك الملياردير موتسيبي".

وأضح: "هناك خطة بعمل هيكل جديد للمسابقة الأفريقية، واختيار أندية بعينها، على أن يصل إلى ربع النهائي فريقين من شمال أفريقيا فقط –بحد أقصى-، كاف يريد تحجيم الأفضلية العربية لفرق شمال أفريقيا في البطولة".

وأتم: "على فيفا احترام الأفارقة ورئيس كاف وعلى موتسيبي احترام مكانته ووضعه.. أن تحترمني يعني أن توفر لي الوقت الكافي لخوض مبارياتي في بطولة مونديال الأندية بكامل لاعبي الفريق".