منافس الأهلي.. طريقة لعب بالميراس في 5 نقاط (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

يستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية ضد بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021 في الإمارات، مساء الثلاثاء.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب "آل نهيان" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

ويسعى بالميراس، بطل أمريكا الجنوبية، للثأر من خسارته بركلات الترجيح أمام الأهلي العام الماضي في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية.

وفيما يلي نلقي الضوء على طريقة لعب بالميراس وأساليبه الفنية قبل صدامه المرتقب مع الأهلي، بناء على إحصائيات موقع "WhoScored".

التمريرات

ويفضل الفريق البرازيلي الاعتماد على التمريرات القصيرة بمتوسط 362 تمريرة للمباراة الواحدة، أي 81% من إجمالي التمريرات، مقابل 62 تمريرة طولية (14%)، فيما يبلغ معدل كراته العرضية 20 كرة لكل مباراة.

ويصل معدل التمريرات الصحيحة للفريق في المباراة الواحدة 82.9%.

الاستحواذ

بالميراس يستحوذ على الكرة أكثر في وسط الملعب (46%)، فيما تبلغ نسبة استحواذه في الثلث الدفاعي (29%)، مقابل (26%) في الثلث الهجومي.

وعامة لا يميل بالميراس للاحتفاظ كثيرا بالكرة، ويبلغ معدل استحواذه (49.9%) لكل مباراة.

الهجوم

يشن بالميراس أغلب هجماته من الناحية اليمنى، وذلك بنسبة (39%)، فيما جاءت (34%) من الهجمات من الجانب الأيسر، مقابل (27%) من العمق.

وتأتي أغلب أهداف الفريق البرازيلي من اللعب المفتوح (55%)، يليه الكرات الثابتة (26%)، ثم ركلات الجزاء (7%) والأهداف العكسية التي يسجلها الخصوم بالخطأ (7%).

ولا تعد الهجمات المرتدة من الأسلحة القوية لدى بالميراس، حيث تشكل 5% فقط من نسبة أهدافه.

التسديدات

تبلغ نسبة تسديدات بالميراس من داخل منطقة الجزاء 52%، ومن خارج المنطقة 41%.

فيما وصلت نسبة تسديدات الفريق من منطقة الـ6 ياردات 7%.

جدير بالذكر أن معدل تسديدات بالميراس في المباراة الواحدة يبلغ 14.4 تسديدة.

الخطة

يفضل أبيل فيريرا، مدرب بالميراس، الاعتماد على خطة (4-2-3-1) بشكل أساسي، وهي نفس الخطة التي اعتمد عليها العام الماضي في مباراة الأهلي.

كذلك يلجأ المدرب البرتغالي في بعض الأحيان للدفع بـ3 لاعبين في الخط الخلفي، واللعب بخطة (3-4-3) أو (3-5-2).