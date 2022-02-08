مجاهد: حالتان لتطبيق الشرط الجزائي في عقد كيروش.. وتم حجز فندق الإقامة في قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق، أن الحديث عن وجود شرط جزائي في عقد البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر بدفع قيمة التعاقد لمدة عامين غير صحيح، مشيرًا إلى أن العقد واضح من البداية ويطبق في حالتين.

وقال مجاهد في تصريحات لقناة صدى البلد:" عقد كيروش مع اتحاد الكرة مقسم إلى مرحلتين، ويطبق في حالتين فقط، الأولى بعد التأهل إلى المرحلة الحاسمة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم والثانية في حالة الوصول إلى البطولة بقطر".

وأضاف:" يطبق الشرط الجزائي في عقد كيروش في الحالتين حيث يحصل على قيمة تعاقده لمدة لا تتخطى الـ 10 أشهر وهو ما يعادل مليون يورو تقريبًا".

وأوضح، أن كيروش قبل بالمبلغ الذي اتفق عليه مع اتحاد الكرة في ظل الظروف التي كان يمر بها منتخب مصر، ولذلك وضع بندا في العقد ينص على حصوله على قيمة الشرط الجزائي في حالة وصوله إلى التصفيات النهائية للمونديال أو التأهل إلى كأس العالم.

وتابع:" انتقاد البعض لكيروش "تلكيك"، والحديث عن رحيله بعد الخسارة من نيجيريا غير مبرر، فلا يوجد مسؤول عاقل يستغنى عن مدرب بعد اول مباراة".

وتابع:" كنا نريد التعاقد مع كيروش عام 2019 في عهد هاني ابو ريدة، وحين تحدثت مع أبو ريدة بشأن التعاقد معه خلفًا للبدري قال لن تستطيع دفع راتبه، لكن بعد ذلك تواصل معه فينجادا ووصلنا إلى نقاط اتفاق".

وأكمل:" كيروش قالي وصلت 4 مرات لكأس العالم، وأسعى لأن أكون المدرب الوحيد الذي يصل لكأس العالم 5 مرات، فكانت نقطة إيجابية ودافع وحافز لديه منذ البداية".

وأشار إلى أن الحديث عن الشرط الجزائي في عقد كيروش ظهر بعد الخسارة أمام نيجيريا في بداية مشوار كأس أمم أفريقيا.

وأتم تصريحاته:" كيروش قام بحجز فندق الاقامة الخاصة بمنتخب مصر وملعب التدريب في قطر قبل انطلاق كأس العالم 2022 ، بعد فتح باب الحجز هناك، لكي يكون كل شيء جاهز في حال التأهل إلى المونديال".