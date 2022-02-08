مجاهد يكشف سبب تصريحاته عن حل أزمة تعارض مواعيد مونديال الأندية وكأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحمد مجاهد، رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة السابق، عن سبب تصريحاته بشأن حل أزمة تعارض مواعيد كأس العالم للأندية مع كأس أمم أفريقيا، واعتذر عن عدم حل المشكلة.

وظهرت الأزمة في ديسمبر الماضي بعد تحديد مواعيد بطولة كأس العالم للأندية التي يشارك فيها الأهلي، وتعارضها مع مواعيد كأس الأمم بمشاركة مصر.

وقال مجاهد حينها إن الأزمة سيتم حلها، وسيتمكن كلا من الأهلي والمنتخب من اللعب بكامل نجومهما، لكنه رفض الكشف عن الحل، مؤكدا أن "ليس كل ما يُعرف يُقال".

وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد": "كان هناك عدة احتمالات لحل أزمة تعارض مواعيد البطولتين، كنا نعمل على حل بالفعل دون توضيح تفاصيل، لكن في النهاية الأمر لم يتم".

وأضاف: "الأهلي لعب بنجومه ولا توجد أزمة وفاز، فيما لم يتمكن المنتخب من اللعب بنجومه بسبب إصابة عدد منهم".

وأتم: "وقتها كنا مقدرين لأمر بعينه لكن لم نوفق فيه وأعتذر عن عدم حدوثه، ولكن أؤكد أن كان هناك حل نسير في طريقه".