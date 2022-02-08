التشكيل المتوقع للأهلي المصري أمام بالميراس في كأس العالم للأندية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يواجه الأهلي نظيره بالميراس، الثلاثاء، على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2021.



الأهلي يخوض مباراته الثانية في مونديال الأندية، عقب الفوز على مونتيري المكسيكي بنتيجة 1-0 في الدور الثاني، بفضل الهدف الذي سجله محمد هاني.

ويسعى الأهلي لتجاوز عقبة بالميراس، من أجل التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، وفقا للعين.

وكان الأهلي قد خاض مباراة نصف النهائي 3 مرات، فشل في الفوز بأي منها، ليحصل على المركز الثالث في مناسبتين، والرابع مرة واحدة.

في المقابل، يسعى بالميراس هو الآخر للفوز على الأهلي من أجل بلوغ نهائي مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه خلال مشاركته الثانية.

وكان الفريق البرازيلي قد حصل على المركز الرابع في الموسم الماضي، عقب الهزيمة أمام الأهلي نفسه بركلات الترجيح.

من المتوقع أن يواصل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، الاعتماد على نفس العناصر التي اعتمد عليها أمام مونتيري، مع تعديلات بسيطة.

وستكون أبرز التعديلات على خط الهجوم، حيث سيلعب محمد شريف دور رأس الحربة، بعد عودته من المشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا.

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أيمن أشرف.

خط الوسط: محمد هاني - محمد مجدي قفشة - أليو ديانج - علي معلول.

خط الهجوم: حسين الشحات - أحمد عبدالقادر - محمد شريف.