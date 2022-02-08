ما هو موعد مباراة الجزيرة ومونتيري في كأس العالم للأندية؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يختتم فريق الجزيرة الإماراتي مشواره في كأس العالم للأندية، حين يلاقي مونتيري المكسيكي، في مباراة تحديد المركز الخامس.



وكان الجزيرة قد خسر، مساء الأحد، أمام الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا بنتيجة 1-6، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، فيما خسر مونتيري، مساء السبت، أمام الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 0-1.

ويلتقي الجزيرة مع مونتيري، بطل دوري أبطال الكونكاكاف، مساء الأربعاء، على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة، في مباراة تحديد المركز الخامس بكأس العالم للأندية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة والنصف بتوقيت أبوظبي.

تبث منافسات كأس العالم للأندية عبر قنوات SSC داخل المملكة العربية السعودية.

كما تنقل قنوات أبوظبي الرياضية البطولة في الإمارات ومصر والكويت عبر التطبيق الخاص بها، على الهواء مباشرة.