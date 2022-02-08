قنوات مجانية .. كيف تشاهد مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت "قنوات أبوظبي الرياضية" التابعة لأبوظبي للإعلام، إذاعة مباريات كأس العالم للأندية داخل مصر عبر تطبيق "AD SPORTS" المجاني .

بالإضافة إلى ذلك ستنقل المباراة على قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة في أسيا وقناة أبوظبي "إكسترا" التي أُطلقت خصيصاً من أجل بث المباريات مع تقديم تغطية خاصة لفاعليات البطولة.

تردد قناة أبوظبي "إكسترا"

القمر: نايل سات

التردد: 12330

الاستقطاب: أفقي

الترمز : 27500

التصحيح: 5\6

تردد أبوظبي الرياضية المفتوحة في أسيا

القمر: نايل سات

التردد: 12091

الاستقطاب: عمودي

الترمز : 27500

التصحيح: 5\6

وأعلنت قناة SSC7 HD السعودية المفتوحة أيضاً نقل مباراة الأهلي ولكن سيكون البث داخل المملكة العربيةالسعودية.

تردد قتاة SSC7 HD الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي

القمر: Arabsat 2B

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

الترمز : 27500

التصحيح: 3/4