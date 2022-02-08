جلسة تصوير رسمية لـ«خماسى الأهلي» وموسيمانى فى الأمارات

القاهرة - سامية سيد -

قام خماسي الأهلي الدولي المقيد في قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية والذين انضموا إلى بعثة الفريق في أبوظبي أمس، بتنفيذ جلسه تصوير رسمية صباح اليوم الثلاثاء مع وفد اللجنة المنظمة للبطولة.

وقام الخماسي الدولي وهم «أيمن أشرف ـ عمرو السولية ـ محمد عبد المنعم ـ محمد شريف ـ حمدي فتحي»، بحضور جلسة التصوير الرسمية اليوم عقب تناول وجبة الإفطار.

وشارك في جلسة التصوير أيضا بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي بعدما منعته الإصابة بفيروس كورونا من حضور جلسة التصوير الأولى التي أقيمت للفريق عقب وصول البعثة إلى أبوظبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية في المباراة التي تقام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب آل نهيان بأبوظبي.

وتُعد مباراة اليوم ذات أهمية خاصة للأهلي وجماهيره لأنها أمام خصم قوي ولديه إمكانيات فنية عالية ولاعبين بملايين الدولارات، كما أن الفريق البرازيلي يرغب فى رد اعتباره أمام الأهلي بعدما خسر منه بركلات الجزاء الترجيحية في النسخة الماضية من مونديال الأندية بقطر في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبالميراس

ويدير مباراة اليوم الفرنسي كليمان توربان حكماً للساحة، ومعه اثنين مساعدين هما نيكولاس دانوس وسيريل جريجورى، والكندى درو فيشر حكما رابعا، والأسترالى أنتون شتينين حكما لتقنية الفيديو "فار".

ويدخل الأهلي مواجهة الليلة بروح التحدي التي بدأ بها البطولة حينما فاز على مونتيري المكسيكي القوى بهدف نظيف رغم غياب 15 لاعباً تقريباً بسبب الإصابة والتواجد مع المنتخب الوطني الأول وهو ما وصفه البعض بـ"الملحمة الكروية"، ويتطلع المارد الأحمر لمواصلة رحلة التفوق والتألق بكأس العالم للأندية والإطاحة ببطل البرازيل الليلة من البطولة العالمية من أجل تحقيق إنجاز كبير والوصول لنهائي البطولة .