شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة فخرى عبد المؤمن أحد رموز كرة اليد.. الجنازة ظهر اليوم والعزاء فى المقابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى الكابتن فخرى عبد المؤمن، أحد رموز كرة اليد المصرية، اليوم الثلاثاء، وأعلن ابنه محمد فخرى، عبر حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك"، تفاصيل تشيع الجنازة، حيث أكد محمد فخرى عبد المؤمن، نبأ وفاة والده، موضحًا أن تشييع الجنازة بعد صلاه ظهر اليوم، بمسجد أبو الهوى، في مقابر قحافه، فى طنطا، لافتًا إلى أن العزاء قاصر على المدافن.



حساب محمد فخرى على فيس بوك

فيما نعى نادى طنطا الرياضى عبر حسابه الرسمى على موقع "فيس بوك"، وفاة الكابتن فخرى عبد المؤمن، وكتب: "رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير التنفيذى وجميع العاملين بالنادى، والنشاط الرياضى، ينعون بمزيد من الحزن والأسى الكابتن فخرى عبد المؤمن، عضو مجلس الادارة الأسبق، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة اليد الأسبق، رحم الله الفقد الكريم واسكنه فسيح جناته".



حساب نادى طنطا على فيس بوك

في سياق آخر، ينطلق الدور الثانى بالمرحلة الثانية من دورى محترفى كرة اليد يوم 10 فبراير الجارى بعد ختام الدور الأول بمواجهة الأهلى والزمالك التى انتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 29/29 ، وتشهد الجولة الأولى بالدور الثانى لقاءات بين كلا من ، البنك الأهلى مع الزمالك و سموحة مع الأهلى و طلائع الجيش مع سبورتنج، وتنتهى المرحلة الثانية بدورى المحترفين للمنافسة على اللقب يوم 10 مارس القادم.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 12 فبراير الجارى موعدا لانطلاق منافسات كأس الاتحاد للسيدات، ويشارك فى كأس الاتحاد للسيدات كل من: سموحة وأكاديمية القليوبي وهليوبوليس و6 أكتوبر واتحاد الشرطة وهليوليدو ومدينة نصر والترسانة والزهور والمعادى ومنوف الرياضى.