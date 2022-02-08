شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى للاعبى الأهلى: قاتلوا من أجل إسقاط بالميراس فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمار حمدى، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أنه يثق فى زملائه وقدرتهم على تحقيق نتيجة جيدة اليوم فى مباراة نصف نهائى كأس العالم للأندية أمام بالميراس البرازيى.

وقال عمار حمدى، فى تصريحات للموقع الرسمى للأهلى، إنه كان يتمنى الاستمرار مع الفريق لنهاية مشواره فى كأس العالم للأندية إلا أن إجراءات السفر إلى ألمانيا تتطلب عودته إلى القاهرة اليوم.

ووجه عمار رسالة إلى زملائه قائلا: "فخور بالتواجد معكم، وأتمنى أن تقاتلوا اليوم من أجل الفوز على بالميراس البرازيلى؛ لإسعاد جماهير الأهلى بالوصول إلى نهائى كأس العالم للأندية للمرة الأولى فى تاريخ النادى".

وغادر عمار حمدى مقر بعثة الفريق فى أبو ظبى صباح اليوم فى طريقه إلى القاهرة لإنهاء بعض الإجراءات اللازمة التى تتطلب وجوده فى القاهرة لاستخراج تأشيرة السفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبى، ويعانى عمار حمدى لاعب وسط الفريق من الإصابة بقطع في الرباط الصليبى للركبة أثناء مشاركته فى تدريبات الفريق.

ويعقد بيتسو موسيمانى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، محاضرة فنية ختامية مع لاعبى الفريق فى الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، وذلك قبل التوجه إلى استاد آل نهيان فى أبو ظبى؛ استعدادا لمباراة بالميراس البرازيلى.

ويتحدث موسيمانى مع لاعبى الأهلى خلال المحاضرة عن آخر التعليمات الفنية التي يسعى لتنفيذها خلال مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام بالميراس التي تقام في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة في استاد آل نهيان.

وكان المدير الفني للأهلي قد أكد أن مباراة بالميراس البرازيلي صعبة على الفريقين، خاصة أن الأهلي سبق وحقق الفوز على الفريق البرازيلي بضربات الترجيح في النسخة الماضية من البطولة.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد أمس قال إن الأهلي استعد جيدا وجاء إلى هنا من أجل الفوز، بالرغم من كل الصعوبات والتحديات. وحول إمكانية الاستعانة بلاعبي الأهلي الدوليين العائدين من بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال مباراة بالميراس.

وقال موسيماني: "ليس من السهل أن نبدأ المباراة بلاعبينا الدوليين، فلن أضحي بهم وبحالتهم البدنية التي لم تكن واضحة لنا حتى الآن، وعلينا أن نثق في العناصر الموجودة حاليا، ولكن أيضا اللاعبون الدوليون موجودون معنا، ولا يمكن أن نغامر بأي منهم".



عمار حمدي