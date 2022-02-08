شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوضح سبب عودة لاعبى الأهلى للقاهرة قبل السفر للإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤولو اتحاد الكرة، سبب عودة لاعبى الأهلى الدوليين مع بعثة الفراعنة إلى القاهرة صباح أمس الاثنين قبل السفر ظهرا إلى الإمارات للحاق بالبعثة الحمراء والمشاركة فى مونديال الأندية.

وأكد مسولو اتحاد الكرة أن مدة الرحلة كانت السبب في عودة لاعبي الأهلي الدوليين إلى القاهرة ثم السفر إلى أبو ظبي للحاق بفريقهم في بطولة كأس العالم للأندية.

وأوضح مسؤولو اتحاد الكرة إن مدة السفر من الكاميرون إلى أبو ظبي، أطول من المدة بعد عودة اللاعبين إلى القاهرة، خاصة وأن السفر من الكاميرون إلى أبوظبي يتخلله ترانزيت في اسطنبول.

وتابع مسؤولو الجبلاية أن لاعبي الأهلي اختاروا العودة إلى القاهرة، كما أن النادي هو المسؤول عن توفير طائرة خاصة تعيد لاعبي وليس الاتحاد وهو ما حدث مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي حيث أرسل ناديه طائرة خاصة إلى الكاميرون تقله إلى إنجلترا.