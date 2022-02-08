شكرا لقرائتكم خبر عن دوليو الأهلى يبلغون موسيمانى بجاهزيتهم للمشاركة أمام بالميراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللاعبون الدوليون بالنادى الأهلى للمدير الفنى للفريق موسيمانى جاهزيتهم للمشاركة أمام بالميراس فى نصف نهائى كأس العالم للأندية، وذلك رغم تصريحات موسيمانى بالأمس بأنه لن يغامر باللاعبين الدوليين، وفقا لما قاله مراسل أون تايم سبورت المرافق لبعثة النادى الأهلى فى الإمارات.

ويخوض فريق الكرة بالنادي الأهلى، فى السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، مباراة مهمة حينما يلتقى مع بالميراس البرازيلي فى نصف نهائي مونديال الأندية المقام حالياً بالإمارات، وتُعد مباراة اليوم ذات أهمية خاصة للأهلى وجماهيره لأنها أمام خصم قوى ولديه إمكانيات فنية عالية ولاعبين بملايين الدولارات، كما أن الفريق البرازيلي يرغب فى رد اعتباره أمام الأهلي بعدما خسر منه بركلات الجزاء الترجيحية في النسخة الماضية من مونديال الأندية بقطر في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

ويدير مباراة اليوم الفرنسي كليمان توربان حكماً للساحة، ومعه مساعدان هما نيكولاس دانوس وسيريل جريجورى، والكندى درو فيشر حكما رابعا، والأسترالى أنتون شتينين حكما لتقنية الفيديو "فار".

ويدخل الأهلي مواجهة الليلة بروح التحدي التي بدأ بها البطولة حينما فاز على مونتيري المكسيكي القوى بهدف نظيف رغم غياب 15 لاعباً تقريباً بسبب الإصابة والتواجد مع المنتخب الوطني الأول، ويتطلع المارد الأحمر لمواصلة رحلة التفوق والتألق بكأس العالم للأندية والإطاحة ببطل البرازيل الليلة من البطولة العالمية من أجل تحقيق إنجاز كبير والوصول لنهائي البطولة .

ويتسلح الأهلي بلاعبي الفريق الذين خاضوا مع منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، إذ يستعيد الفريق جهود كل من، أيمن أشرف، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد شريف ومعهم محمد الشناوي المُصاب، وكذلك محمد عبد المنعم الذى أعاده الأهلى مؤخراً وقطع إعارته لنادي فيوتشر لدعم الدفاع الأهلاوي بدءاً من يناير الماضي.