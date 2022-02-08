شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: الأهلى عودنا على استحضار قدرات خارقة فى المباريات الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طه إسماعيل نجم الأهلى السابق أن الفريق الأحمر عود جماهيره على أنه بمن حضر خاصة فى المواقف الصعبة، وقال الشيخ طه فى تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم": النادى الأهلى قدم مباراة كبيرة أمام مونتيرى وأعتقد أن الفريق لديه خبرة فى مواجهة بالميراس بعد الفوز عليه فى النسخة الماضية بركلات الجزاء، المباراة ليست سهلة واللاعبين الدوليين مرهقين، لكن معدن الأهلى يظهر فى مثل هذه المواقف بالقوة والإرادة والروح العالية والقدرات الخارقة، وهذا يعوض النقص العددى، وهذه مباراة عظيمة جداً لأنها تؤهلك للنهائى وهذه سابقة كبيرة جداً.

وأضاف: الأهلى عودنا دائماً أنه فى هذه المواقف يلعب بروح عالية جداً، لكن يجب أن نضع فى الاعتبار أنك لن تصل كل مرة للدور نصف النهائى بمونديال الأندية، وأعتقد أيمن أشرف ومحمد شريف هما الأقرب للمشاركة مع الأهلى فى مباراة اليوم ويأتى بعد ذلك عمرو السولية، ومن الممكن أن يكون لعبد المنعم أو حمدى فتحى دور قبل نهاية اللقاء، وهذا يعود إلى حنكة المدرب.

وواصل: الهجمة المرتدة واللعب على المساحات سلاح الأهلى فى اللقاء ويجب استغلال السرعات خاصة لمحمد شريف، وأعتقد أن الأهلى قادر على الاستفادة من ذلك بشكل جيد، ويجب أن يضغط لاعبو الأهلى خارج منطقة الـ18 لمنع التصويب على المرمى، ويجب تفادى الركلات الثابتة بقدر الإمكان.

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي، فى السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، مباراة مهمة حينما يلتقى مع بالميراس البرازيلي فى نصف نهائي مونديال الأندية المقام حالياً بالإمارات، وتُعد مباراة اليوم ذات أهمية خاصة للأهلي وجماهيره لأنها أمام خصم قوا ولديه إمكانيات فنية عالية ولاعبين بملايين الدولارات، كما أن الفريق البرازيلي يرغب فى رد اعتباره أمام الأهلي بعدما خسر منه بركلات الجزاء الترجيحية في النسخة الماضية من مونديال الأندية بقطر في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

ويدير مباراة اليوم الفرنسي كليمان توربان حكماً للساحة، ومعه مساعدان هما نيكولاس دانوس وسيريل جريجورى، والكندى درو فيشر حكما رابعا، والأسترالى أنتون شتينين حكما لتقنية الفيديو "فار".

ويدخل الأهلي مواجهة الليلة بروح التحدي التي بدأ بها البطولة حينما فاز على مونتيري المكسيكي القوى بهدف نظيف رغم غياب 15 لاعباً تقريباً بسبب الإصابة والتواجد مع المنتخب الوطني الأول، ويتطلع المارد الأحمر لمواصلة رحلة التفوق والتألق بكأس العالم للأندية والإطاحة ببطل البرازيل الليلة من البطولة العالمية من أجل تحقيق إنجاز كبير والوصول لنهائي البطولة .