شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى يعود للقاهرة لإنهاء إجراءات السفر استعدادًا لجراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر عمار حمدى، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، مقر بعثة الفريق فى أبو ظبى صباح اليوم فى طريقه إلى القاهرة لإنهاء الإجراءات اللازمة التى تتطلب وجوده فى القاهرة لاستخراج تأشيرة السفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبى.

ويعانى عمار حمدى لاعب وسط الفريق من الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى للركبة أثناء مشاركته فى تدريبات الفريق.

وفى ذات السياق يخضع محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى لبرنامج تأهيلى فى الإمارات بعدما وصل رفقة باقى لاعبى الأحمر الدوليين للإمارات مساء أمس، عقب المشاركة مع منتخب مصر الأول فى بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بالكاميرون.

ويعانى محمد الشناوى من إصابة بشد فى العضلة الخلفية تعرض لها خلال مباراة كوت ديفوار بأمم أفريقيا.

وحدد الجهاز الطبى للأهلى برنامجا تأهيليا لمحمد الشناوى يؤديه الحارس خلال الأيام المقبلة فى الإمارات، على هامش مشاركة الأحمر فى مونديال الأندية.

وخرج الشناوى من قائمة الأهلى النهائية بمونديال الأندية للإصابة لكنه سافر برفقة الخماسى، محمد شريف، عمرو السولية، حمدى فتحى، أيمن أشرف ومحمد عبد المنعم للإمارات أمس وانضم السداسى لبعثة الأهلى.

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي، فى السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، مباراة مهمة حينما يلتقى مع بالميراس البرازيلي فى نصف نهائي مونديال الأندية المقام حالياً بالإمارات، وتُعد مباراة اليوم ذات أهمية خاصة للأهلي وجماهيره لأنها أمام خصم قوا ولديه إمكانيات فنية عالية ولاعبين بملايين الدولارات، كما أن الفريق البرازيلي يرغب فى رد اعتباره أمام الأهلي بعدما خسر منه بركلات الجزاء الترجيحية في النسخة الماضية من مونديال الأندية بقطر في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.