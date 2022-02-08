شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على موعد المحاضرة الختامية لموسيمانى قبل مباراة بالميراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية ختامية مع لاعبي الفريق في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، وذلك قبل التوجه إلى استاد آل نهيان في أبوظبي؛ استعدادا لمباراة بالميراس البرازيلي.

ويتحدث موسيماني مع لاعبي الأهلي خلال المحاضرة عن آخر التعليمات الفنية التي يسعى لتنفيذها خلال مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام بالميراس التي تقام في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة في استاد آل نهيان.

وكان المدير الفني للأهلي قد أكد أن مباراة بالميراس البرازيلي صعبة على الفريقين، خاصة أن الأهلي سبق وحقق الفوز على الفريق البرازيلي بضربات الترجيح في النسخة الماضية من البطولة.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد أمس قال إن الأهلي استعد جيدا وجاء إلى هنا من أجل الفوز، بالرغم من كل الصعوبات والتحديات. وحول إمكانية الاستعانة بلاعبي الأهلي الدوليين العائدين من بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال مباراة بالميراس.

وقال موسيماني: «ليس من السهل أن نبدأ المباراة بلاعبينا الدوليين، فلن أضحي بهم وبحالتهم البدنية التي لم تكن واضحة لنا حتى الآن، وعلينا أن نثق في العناصر الموجودة حاليا، ولكن أيضا اللاعبون الدوليون موجودون معنا، ولا يمكن أن نغامر بأي منهم».

غادر عمار حمدي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مقر بعثة الفريق في أبوظبي صباح اليوم في طريقه إلى القاهرة.

ويعود عمار حمدي لاعب وسط الفريق إلى القاهرة لإنهاء بعض الإجراءات اللازمة التي تتطلب وجوده في القاهرة لاستخراج تأشيرة السفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي.

ويعاني عمار حمدي لاعب وسط الفريق من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة أثناء مشاركته في تدريبات الفريق.