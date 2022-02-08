شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى فى 3 مواجهات أمام أندية البرازيل فى مونديال الأندية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل النادى الأهلى بقيادة الجنوب الأفريقى بيتسو موسيمانى تحدياً جديداً عندما يصطدم بفريق بالميراس البرازيلى في المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة والنصف مساء اليوم فى الدور نصف النهائي لمونديال الأندية.

وواجه الأهلي أندية أمريكا اللاتينية في مونديال الأندية 3 مرات من قبل، حقق خلالها تعادلا واحدا مقابل هزيمتين، وإن كان التعادل قد قاد الأهلي للفوز بالميدالية البرونزية بعد الانتصار بركلات الترجيح، حيث كانت البداية في نسخة 2006، عندما لعب الأهلي مع إنترناسيونال وانتهت المباراة بفوز الفريق البرازيلي بهدفين مقابل هدف وسجل هدف الأهلى الأنجولى أمادو فلافيو، وحصد الأهلى برونزية المونديال والمركز الثالث فى تلك النسخة.

المواجهة الثانية كانت في عام 2012 وكانت أمام كورينثيانز البرازيلي في الدور النصف النهائي، وخسر الأهلي بهدف دون رد، وبعدها التقى الفريق الأحمر بمونتيري المكسيكي لأول مرة ولكن تلقى هزيمة بنتيجة 2-0 وعاد الفريق للقاهرة محتلا المركز الرابع.

المواجهة الثالثة والأخيرة في الموسم الماضي عندما التقى الأهلي مع بالميراس لتحديد المركز الثالث والرابع ووقتها فاز الفريق الأحمر بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة فى وقتها الأصلى بالتعادل السلبى، وتوج ببرونزية المركز الثالث.

وتبلغ القيمة التسويقية للنادى الأهلى 31 مليون يورو، فى الوقت الذى تبلغ فيه القيمة التسويقية لبالميراس 180 مليوناً و100 ألف يورو، وهو ما يعنى أن الفريق البرازيلي يتفوق على الأهلي بحوالي 149 مليوناً و100 ألف يورو.

وكان النادى الأهلى قد حقق فوزا غاليا أمام نظيره مونتيري الميكسيكي، بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم بالدور الربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، بهدف نظيف سجله محمد هاني لاعب الفريق الأحمر.