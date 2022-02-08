شكرا لقرائتكم خبر عن غموض موقف طارق حامد من مواجهة بترو أتلتيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يتحدد موقف طارق حامد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك من مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى فى الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر له يوم 12 فبراير الجارى باستاد القاهرة الدولي، حيث مازال اللاعب يخوض تدريباته التأهيلة فى صالة الجيم، ولم يشارك فى أى مران جماعى للفريق منذ انطلاق بطولة كأس الرابطة والتي غاب عن المشاركة فيها بداعى تعرضه لإصابة بكدمة في الركبة.

وطلب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى، من الجهاز الطبى برئاسة الدكتور محمد أسامة إعداد تقرير طبى عن حالة جميع المصابين فى الفريق، من أجل تحديد موقفهم من المشاركة فى مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى، ومن المنتظر أن يتم حسم موقف طارق حامد من العودة للتدريبات والمشاركة فى مباريات الزمالك خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكانت إدارة نادى الزمالك قررت وضع بنود تحفيزية ومكافآت خاصة فى عقد طارق حامد للموافقة على التجديد والتراجع عن الاحتراف الخليجى فى نهاية الموسم، ويرغب مسئولو الزمالك فى إغراء طارق حامد للموافقة على التجديد، حيث ينتهى عقده بنهاية الموسم الحالي.

فى سياق مختلف رصدت إدارة نادى الزمالك مبلغ 12 مليون جنيه فى الموسم الواحد، من أجل حسم ملف تجديد تعاقد محمد أبو جبل مع الفريق الأبيض، خاصة بعد المستوى المبهر الذى ظهر به الحارس مع المنتخب الوطنى في بطولة أمم أفريقيا التي انتهت بتتويج منتخب السنغال باللقب على حساب الفراعنة بعد الاحتكام لركلات الترجيح.

تعاقد محمد أبو جبل مع الزمالك ينتهى بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى فريق خلال الفترة الحالية دون انتظار موافقة الزمالك أو رفض.

من ناحية أخرى قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عودة اللاعبين الدوليين: محمد أبوجبل ومحمود حمدي “الونش” ومحمود علاء وأحمد فتوح وإمام عاشور وأحمد سيد “زيزو”، إلى تدريبات الفريق الخميس المقبل.

وفضّل المدير الفني منح لاعبي الزمالك الدوليين بمنتخب مصر الأول راحة لمدة ثلاثة أيام عقب عودتهم اليوم إلى القاهرة بعد المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى اختتمت منافساتها بالكاميرون مساء أمس.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي المقرر لها السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، فى الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.