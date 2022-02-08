شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس تقليص عدد المحترفين فى الدورى الجديد بعد توصية كيروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، تقليص عدد اللاعبين المحترفين فى قوائم الأندية خلال الموسم الكروى الجديد، بعد توصية كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، الذى اشتكى من هذه الظاهرة بداعى عدم قدرته على توفير بعض اللاعبين فى بعض المراكز بسبب كثرة المحترفين فى الدورى المصرى واعتماد الأندية عليهم.

وتنص لوائح اتحاد الكرة للموسم الحالى على أن تضم قائمة كل فريق 5 محترفين، لذا يدرس اتحاد الكرة تقليص العدد فى الموسم الجديد إلى 3 فقط، أو يتم التقليص بشكل تدريجى ليصبح 4 فى الموسم الجديد ثم 3 فى الموسم الذى يليه.

ويرى وائل جمعة، مدير المنتخب الوطني أن وجود خمسة محترفين في الدوري المصري أمر سلبي، موضحا أن المنتخب لا يجد بدائل قوية في بعض المراكز نتيجة أن معظم المميزين فيها بالدوري هم محترفون أفارقة، مثل الظهير الأيمن ولاعب الوسط.

وقال وائل جمعة، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج تغطية خاصة مع الإعلامي تامر صقر على فضائية أون تايم سبورتس، "منتخب مصر بلد الـ120 مليونا، يجب أن تكون مصر دولة مصدرة للاعبين وليس العكس، وجود خمسة لاعبين محترفين أمر يدعو للسخرية، والمتضرر الأكبر هو المنتخب".

وأضاف: "عدد المحترفين المصريين بالخارج قليل جدا قياسا على عدد المصريين ومواهب كرة القدم، قوام المنتخب معظمه من الأهلي والزمالك وفرق الدوري، معظم المنتخبات تعتمد على محترفيها".

وتابع مدير المنتخب: "سنجلس خلال الفترة المقبلة مع كيروش قبل سفره للحديث عن الاستعدادات لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم".

وأسفرت قرعة الدور الفاصل فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، والتى أقيمت فى مدينة دوالا بالكاميرون عن وقوع المنتخب الوطنى فى مواجهة نظيره السنغالى.

ويلتقى منتخب مصر مع السنغال فى الذهاب أحد يومى 23 أو 24 مارس المقبل فى القاهرة، قبل أن يكون لقاء الإياب فى داكار يوم 29 من نفس الشهر.