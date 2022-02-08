شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وبالميراس فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الكرة بالنادى الأهلى نظيره بالميراس البرازيلى فى السادسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، فى نصف نهائى مونديال الأندية المقام حالياً بالإمارات.

وتُعد مباراة اليوم ذات أهمية خاصة للأهلى وجماهيره لأنها أمام خصم قوى ولديه إمكانيات فنية عالية ولاعبين بملايين الدولارات، كما أن الفريق البرازيلى يرغب فى رد اعتباره أمام الأهلى بعدما خسر منه بركلات الجزاء الترجيحية فى النسخة الماضية من مونديال الأندية بقطر فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

الفرنسى توربان حكماً لمباراة الأهلي وبالميراس

ويدير مباراة اليوم الفرنسي كليمان توربان حكماً للساحة، ومعه اثنان مساعدان هما نيكولاس دانوس وسيريل جريجورى، والكندى درو فيشر حكما رابعا، والأسترالى أنتون شتينين حكما لتقنية الفيديو "فار".

ويدخل الأهلي مواجهة الليلة بروح التحدي التي بدأ بها البطولة حينما فاز على مونتيري المكسيكي القوى بهدف نظيف رغم غياب 15 لاعباً تقريباً بسبب الإصابة والتواجد مع المنتخب الوطني الأول، ويتطلع المارد الأحمر لمواصلة رحلة التفوق والتألق بكأس العالم للأندية والإطاحة ببطل البرازيل الليلة من البطولة العالمية من أجل تحقيق إنجاز كبير والوصول لنهائي البطولة .

الأهلى تسلح بالدوليين فى مباراة الليلة

ويتسلح الأهلى بلاعبى الفريق الذين خاضوا مع منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، إذ يستعيد الفريق جهود كل من، أيمن أشرف، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد شريف ومعهم محمد الشناوي المُصاب، وكذلك محمد عبد المنعم الذي أعاده الأهلي مؤخراً وقطع إعارته لنادي فيوتشر لدعم الدفاع الأهلاوي بدءاً من يناير الماضي.

وحرص بيتسو موسيماني خلال التدريبات الماضية على تكثيف الجرعات التدريبية مع لاعبي الفريق وكذلك المحاضرات الفنية التى من شإنها دراسة طريقة لعب المنافس البرازيلي القوي من أجل التفوق عليه.



نصائح موسميانى للاعبى الأهلى

وتحدث موسيماني مع لاعبي الأهلي عن مواطن القوة والضعف في فريق بالميراس وطالب نجوم المارد الأحمر بضرورة اللعب بجدية منذ بداية المباراة خاصة وأن الفريق البرازيلي قادر على التسجيل في أي وقت بفضل كتيبة النجوم الكثيرة التى يضمّها بين صفوفه.