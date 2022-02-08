شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر إقامة مباريات دور الـ32 لكأس مصر من 14 إلى 17 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام الفترة من 14 إلى 17 مارس المقبل موعدا لإقامة مباريات دور الـ32 بكأس مصر.

فى السياق ذاته، تعود عجلة الدوري الممتاز للدوران غدا الأربعاء، بعد فترة توقف استمرت 43 يوما؛ بسبب مشاركة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا.

وتستأنف المباريات بمؤجلات الأسبوع الثامن، حيث يلتقى الأربعاء كل من:

ـ إنبي مع المقاصة

ـ طلائع الجيش مع الجونة

- بينما تقام يوم الخميس مباراتي البنك الأهلي مع سموحة، والإسماعيلي مع فيوتشر.

وكان الدورى قد توقف بسبب مشاركة منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون والتى وصل فيها الفراعنة للمباراة النهائية وخسر من السنغال بركلات الترجيح 2/4 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.

ومازال منتخب مصر يتزعم القارة الأفريقية كرويا، ويجلس على عرش أكثر المنتخبات تتويجًا باللقب الأفريقي.

بطولة أمم أفريقيا التى انطلقت لأول مرة عام 1957، نجح المنتخب الوطنى فى حصد اللقب 7 مرات، ليصبح أكثر المنتخبات تتويجًا بالكأس فى القارة السمراء، وجاء الترتيب كالتالى..

1- مصر - سبعة ألقاب.

2 - الكاميرون – خمسة ألقاب.

3 - غانا – أربعة ألقاب.

4 - نيجيريا – ثلاثة ألقاب.

5 - كوت ديفوار - لقبان.

6- الجزائر - لقبان.

7- الكونغو الديمقراطية - لقبان.

8- السودان - لقب واحد.

9- تونس - لقب واحد.

10- المغرب - لقب واحد.

11- الكونغو برازفيل - لقب واحد.

12- زامبيا - لقب واحد.

13- جنوب أفريقيا - لقب واحد.

14- إثيوبيا - لقب واحد.

15- السنغال - لقب واحد.