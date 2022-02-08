الامارات | مسجد الشيخ زايد مقصد أندية وجمهور كأس العالم للأندية في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن مسجد الشيخ زايد مقصد أندية وجمهور كأس العالم للأندية في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يجد تشيلسي الإنجليزي «بطل أوروبا»، أفضل من صورة مسجد الشيخ زايد الكبير، للإعلان عن وصوله إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، استعداداً لتدشين مشواره في بطولة كأس العالم للأندية "الإمارات 2021" حينما يواجه منافسه الهلال السعودي بطل آسيا، في الدور نصف النهائي مساء الأربعاء على ستاد محمد بن زايد.

ونشر حساب نادي تشيلسي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي »تويتر« والذي يحظى بمتابعة 19.3 مليون شخص، صورة لوصول الرحلة التي أقلته من إنجلترا، وحملت في خلفيتها مسجد الشيخ زايد الكبير بمآذنه العالية وألوانه البيضاء الزاهية، للإعلان عن وصوله إلى أبوظبي.

ومثلت معالم أبوظبي، التي تحتضن مونديال الأندية للمرة الخامسة في تاريخها، بعد أعوام 2009، 2010، 2017، 2018، مقصداً لنجوم مونديال الأندية من اللاعبين والجماهير التي جاءت خلف أنديتها من دول إنجلترا، البرازيل، المكسيك، السعودية، مصر، وتاهيتي، وغيرها.

واحتل مسجد الشيخ زايد، بعمارته الإسلامية البديعة، وألوان رخامه الأبيض الموشى بالآيات القرآنية والزخارف الإسلامية المشغولة يدوياً، واجهة معالم أبوظبي الأكثر زيارةً من جماهير مونديال الأندية، بعدما تصدرت صوره معظم مواقع وحسابات الأندية وجماهير البطولة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر الموقع الرسمي لنادي مونتيري المكسيكي، الذي خسر مباراته الأولى أمام الأهلي المصري 0-1، وهو يتأهب لمواجهة الجزيرة مساء الأربعاء المقبل في سباق المركز الخامس على ستاد آل نهيان، تقريراً موسعاً على موقعه الرسمي عن معالم ابوظبي المختلفة، ومسجد الشيخ زايد الكبير.

واستعرض التقرير، انطباعات الجمهور المكسيكي العريض الذي جاء خلف فريقه بعد رحلة سفر طويلة استغرقت أكثر من 30 ساعة، وتناول التقرير رحلة الاستمتاع لجماهير النادي في العاصمة بمعالمها السياحية، ومرافقها المتطورة، ووصف الجمهور زيارة المسجد بانها أفضل اللحظات.

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