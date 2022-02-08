الامارات | موعد مباراة الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي والقنوات الناقلة

شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريق الأهلي المصري اليوم مباراة مصيرية في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية أمام بالميراس البرازيلي في مباراة يسعى الفريق المصري من خلالها إلى الوصول إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه والمنافسة على لقب البطولة بعد تحقيق المركز الثالث من قبل.

وتلعب المباراة في استاد آل نهيان في أبوظبي عند الساعة 20:30 بتوقيت الإمارات، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، وانضم إلى الفريق المصري لاعبي المنتخب عقب انتهاء مهمتهم مع الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية والحصول على المركز الثاني في البطولة.

وشهدت الأندية المصرية في الإمارات زحاماً شديداً مساء الأمس عقب إعلان توافر تذاكر للمباراة في بعض الأندية المصرية، وبالفعل تم بيع عدداً من التذاكر إلا أنها لم تكن كافية للعدد الكبير من الجماهير المصرية التي كانت ترغب في الحضور ومشاهدة المباراة اليوم.

ومن الممكن للجمهور المصري والعربي مشاهدة المباراة من خلال القنوات السعودية حيث أعلنت شركة الرياضية السعودية عن حصولها على حقوق بث بطولة كأس العالم للأندية 2021 بصورة حصرية عبر قنوات SSC.

كما يمكن متابعة مباريات كأس العالم للأندية 2021 عبر الإنترنت من خلال خدمة شاهد VIP، كما تنقل قناة أبوظبي إكسترا المباراة عبر تطبيق AD Sports.

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