تعرف على موعد مباراة ميلان ولاتسيو في كأس إيطاليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يستعد فريق ميلان لخوض مواجهة قوية في بطولة كأس إيطاليا، عندما يواجه نظيره لاتسيو في الدور ربع النهائي.



وتنطلق الثلاثاء مباريات ربع نهائي كأس إيطاليا بلقاء مرتقب بين إنتر ميلان وروما، بينما تختتم مباريات الدور نفسه الخميس بمباراتي أتالانتا وفيورنتينا ثم يوفنتوس وساسولو.

يلتقي فريق ميلان مع نظيره لاتسيو، يوم الأربعاء 9 فبراير/شباط 2022، بملعب سان سيرو، في ربع نهائي كأس إيطاليا.

المباراة تنطلق في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي.

ولم تحصل أي قناة عربية على بث منافسات كأس إيطاليا هذا الموسم.

في المقابل، تُبث مباريات كأس إيطاليا هذا الموسم عبر قناة الدوري الإيطالي على موقع يوتيوب "Lega Serie A".