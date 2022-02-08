بعد نهائي أمم أفريقيا.. زين الدين زيدان يوجه رسالة لمنتخب مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

وجه الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، رسالة إلى منتخب مصر بعد نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا.



وكان منتخب مصر قد فشل في الحصول على بطولة كأس أمم أفريقيا، عقب الهزيمة في المباراة النهائية أمام السنغال بركلات الترجيح، الأحد الماضي.

وبعد المباراة، وجه زيدان رسالة إلى منتخب السنغال بطل أفريقيا، وكذلك إلى وصيفه منتخب مصر، عبر حسابه على موقع أنستقرام.

وكتب زيدان عبر حسابه الرسمي: "120 دقيقة من كرة القدم واللعب النظيف".

وأضاف المدرب الفرنسي: "مبارك للسنغال، وأحسن منتخب مصر صنعا على هذا الأداء".

يُذكر أن زيدان لا يتولى تدريب أي فريق في الفترة الحالية، منذ رحيله عن تدريب ريال مدريد عقب نهاية الموسم الماضي، حيث يرتبط اسمه بتدريب باريس سان جيرمان عقب نهاية الموسم الجاري خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.