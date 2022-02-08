أهمها «الأهلي وبالميراس البرازيلي».. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - تقام اليوم الثلاثاء 8 فبراير العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، وفي مقدمتها مباراة إنتر ميلان ضد روما في كأس إيطاليا، فضلا عن مباراة الأهلي مع بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية، إلى جانب القنوات الناقلة.

مواعيد مباريات كأس إيطاليا

انتر ميلان X روما – الساعة العاشرة مساء

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

بالميراس X الأهلي – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة SSC7 HD

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وست هام يونايتد X واتفورد – الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

نيوكاسل يونايتد X إيفرتون – الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

بيرنلي X مانشستر يونايتد – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premiumمواعيد مباريات كأس تركيا

قاسم باشا X جازينتاب – الساعة الواحدة والنصف ظهرا

فاتح قرا جمرك X قونيا سبور – الساعة الرابعة والنصف عصرا

فناربخشة X قيصري سبور – الساعة السابعة والنصف مساء

مواعيد مباريات كأس فرنسا

موناكو X أميان – الساعة العاشرة مساء