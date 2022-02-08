كشف له مفاتيح ماني .. إمام عاشور يكشف حديث صلاح معه قبل النهائي

الشارقة - اميمة ياسر - كشف إمام عاشور لاعب الزمالك ومنتخب مصر الوطني كواليس حديث محمد صلاح له قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

قال إمام عاشور في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك مواقف حدثت علمتني ولا يوجد من لا يخطئ وتعلمت من أخطائي في وقت سابق".

أضاف: "كنت جاهزا لأي مركز سواء ظهير أيمن أو خط وسط، وكيروش تحدث معي ومنحني الثقة في مركز الظهير الأيمن وعقب مباراة السودان تحدث كيروش معي وأصبحت أتدرب في مركز الظهير الأيمن لذلك كنت جاهزا"

وتابع:"محمد صلاح أول من تحدث معي وقال لي إنني سأخوض النهائي عقب مباراة المغرب وعليك أن تكون جاهزا في أي وقت، ودعمني كثيرا"

وختم حديثه قائلا:"صلاح تحدث معي قبل النهائي بنصف ساعة وقال لي إنه يثق في إمكانياتي وقالي بنفس اللفظ أنت دكر في الملعب ولا تخشى من أي لاعب أمامك وتحدث معي عن كيفية مواجهة ساديو ماني وشاهدت فيديوهات لماني قبل اللقاء"

وخسر منتخب مصر، لقب بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد الهزيمة أمام السنغال 2-4، بركلات الترجيح، بعد التعادل بدون أهداف في 120 دقيقة.

وقدم منتخبنا الوطني خلال مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، أكثر من المطلوب منه.

ويستعد منتخب مصر، لخوض مباراتي تصفيات كأس العالم أمام السنغال، والثأر من أسود التيرانجا للتأهل لمونديال قطر 2022.