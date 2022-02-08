المصرى يواجه فاركو ودياً استعداداً للقطن الكاميرونى بالكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى، اليوم الثلاثاء، النادى المصرى مع نظيره فاركو، فى مباراة ودية استعداداً لمواجهة القطن الكاميرونى يوم 13 فبراير الجارى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتوجه محمود جابر المدير الإدارى للنادى المصرى، صباح اليوم الثلاثاء، إلى الكاميرون للإعداد لوصول بعثة الفريق البورسعيدى، وترتيب حجز الفنادق ووسائل المواصلات وملاعب التدريب، تمهيداً لسفر بعثة المصرى يوم 10 فبراير الجارى استعدادا لمواجهة القطن الكاميرونى فى انطلاق دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأنهت اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية، إجراءات قيد 7 لاعبين بالقائمة الأفريقية للفريق، استعداداً لمواجهة القطن الكاميروني في انطلاق دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وجاءت قائمة اللاعبين السبعة كالتالي: أحمد الشيخ، أحمد حمودي، أسامة الجزار، عمرو مرعي، الياس الجلاصي، ياسر حامد، وهيثم العيوني.

وكانت اللجنة السباعية قد كثفت جهودها قبل غلق باب القيد الشتوي من أجل حل أزمة المديونيات المتأخرة لاتحاد الكرة، حيث دفعت اللجنة جزءا من المستحقات وتمت جدولة باقى الديون حتى يتم قيد الصفقات الثلاث الجديدة التى أبرمها النادي البورسعيدي في الميركاتو الشتوي، وهم: هيثم العيوني وياسر حامد وعمرو عبد الفتاح عموري.

وكان أحمد حمودي لاعب النادي المصري قد تعافى من الإصابة الأخيرة التيتعرض لها بالتهابات فى وتر أكيليس، ليشارك فى التدريبات الجماعية للفريق استعداداً للكونفدرالية.

من ناحية أخرى بدأ أحمد الشيخ، نجم خط وسط فريق المصرى، برنامجه التأهيلى تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور مجدي الألفي، على هامش مران المصرى مساء أمس الاثنين باستاد برج العرب.

أحمد الشيخ أصيب بكدمة قوية في أعلى الساق وكذلك كدمة فى وتر الردفة "صابونة الركبة" والوتر الخارجي للركبة خلال مباراة المصري وبيراميدز بكأس الرابطة قبل نحو ثلاثة أسابيع خضع خلالهم اللاعب للعديد من الجلسات العلاجية قبل أن يبدأ برنامجه التأهيلي، والذي يستمر لنحو أسبوع ينتظم بعده اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق.