شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طلبات كيروش من اتحاد الكرة قبل مواجهتى السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى قدم عدة طلبات لاتحاد الكرة بعد اجتماعه معهم أمس عقب حصد وصافة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى الكاميرون، وذلك استعداداً لمواجهتى السنغال فى الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: كيروش عايز فترة وقال ذلك فى اجتماعه بالأمس مع مسئولى اتحاد الكرة وعايز يعمل أكثر من مباراة ودية ولو عايز 10 أيام من الدورى أرى أنه أمر طبيعى.

من جانبه، يرى وائل جمعة، مدير المنتخب الوطنى، أن وجود خمسة محترفين في الدوري المصري أمر سلبي، موضحا أن المنتخب لا يجد بدائل قوية في بعض المراكز نتيجة أن معظم المميزين فيها بالدوري هم محترفون أفارقة، مثل الظهير الأيمن ولاعب الوسط.

وقال وائل جمعة، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج تغطية خاصة مع الإعلامى تامر صقر على فضائية أون تايم سبورتس: "منتخب مصر بلد الـ120 مليونا، يجب أن تكون مصر دولة مصدرة للاعبين وليس العكس، وجود خمسة لاعبين محترفين أمر يدعو للسخرية، والمتضرر الأكبر هو المنتخب".

وأضاف: "عدد المحترفين المصريين بالخارج قليل جدا قياسا على عدد المصريين ومواهب كرة القدم، قوام المنتخب معظمه من الأهلى والزمالك وفرق الدورى، معظم المنتخبات تعتمد على محترفيها".

وتابع مدير المنتخب: "سنجلس خلال الفترة المقبلة مع كيروش قبل سفره للحديث عن الاستعدادات لمواجهتى السنغال فى تصفيات كأس العالم".

وأسفرت قرعة الدور الفاصل فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، والتى أقيمت فى مدينة دوالا بالكاميرون عن وقوع المنتخب الوطنى فى مواجهة نظيره السنغالى.

ويلتقى منتخب مصر مع السنغال فى الذهاب أحد يومى 23 أو 24 مارس المقبل فى القاهرة، قبل أن يكون لقاء الإياب فى داكار يوم 29 من نفس الشهر.