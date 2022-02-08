شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حوار محمد صلاح ومانى مع أبو جبل فى نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال مشهد الحوار الذى دار بين محمد صلاح وساديو مانى ومحمد أبو جبل فى نهائى أمم أفريقيا، الذى أقيم أول أمس بين المنتخب الوطنى والسنغال، هو المشهد الأبرز فى المباراة، بعدما حاول ساديو مانى إرباك محمد أبو جبل قبل تسديد ركلة الجزاء التى احتسبها الحكم فى بداية المباراة ضد منتخب مصر.

ومن كواليس الحوار الذى دار بين الثلاثى أن محمد صلاح أخبر أبو جبل أن مانى سيسدد على اليمين، وأخبره أيضا أن مانى سيأتى من خلفه ليخبره أنه يسدد فى اليسار.

وعندما جاء مانى وتحدث مع أبو جبل وقال له إنه سيسدد على اليسار رد عليه محمد صلاح قائلا: سدد كما أخبرتنا وسنرى ماذا سيحدث.

فى نفس السياق حرص النجم محمد أبو جبل، حارس عرين نادى الزمالك والمنتخب الوطنى، على تقديم رسالة للجماهير، بعد الهزيمة أمام منتخب السنغال فى نهائى بطولة أمم أفريقيا أمس، وكتب عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر: "الحمد لله على كل شىء الروح والإصرار والعزيمة اللى كانت فى لاعبى منتخب مصر ما هى إلا إصرار وروح وعزيمة شعب كامل حسينا إنه بيمدنا بيها، كان نفسنا نفرحكم ونجيبكم البطولة لكن هى أقدار من الله، المشوار منتهاش بنوعدكم نفرحكم واللى جاى يكون أحسن، أشكر لاعبي منتخب مصر".

ولم يتواجد محمد أبو جبل، سواء في التشكيل المثالي الأساسي أو في القائمة الاحتياطية، حيث تواجد إدوارد ميندى حارس السنغال أساسيا، بينما اختير أونانا حارس الكاميرون احتياطيا.

يأتى ذلك فى الوقت الذى اختير محمد أبو جبل أفضل لاعب فى البطولة والحاصل على أعلى تقييم فنى من قبل شركات تحليل الأداء، وعلى رأسها شبكة "سوفا سكور" العالمية.

وتواجد الثلاثي الدولي المصري محمد صلاح (ليفربول)، محمد النني (ارسنال)، محمد عبد المنعم (الأهلي) ضمن التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ونجح محمد أبو جبل في اكتساب احترام الكرة الأفريقية والجماهير، خاصة بعد تألقه اللافت وتصديه لثماني ضربات جزاء مع منتخب مصر خلال بطولة كأس الأمم.