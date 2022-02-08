شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد وملاعب مباريات الدورى المصرى حتى نهاية الدور الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت رابطة الأندية المصرية المحترفة، مؤخرا، جدول مباريات الدورى المصرى لجميع الأندية استعدادا لاستئناف المسابقة عقب انتهاء بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت فى الكاميرون.

وخسر منتخب مصر لقب البطولة بركلات الجزاء الترجيحية على يد السنغال بنتيجة 4 -2، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من التتتويج بالنجمة الثامنة.





















وتعود عجلة الدورى الممتاز للدوران غدا الأربعاء بعد فترة توقف استمرت 43 يوما؛ بسبب مشاركة منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا.

وتستأنف المباريات بمؤجلات الأسبوع الثامن، حيث يلتقى الأربعاء كل من:

ـ إنبى مع المقاصة

ـ طلائع الجيش مع الجونة

- بينما تقام يوم الخميس مباراتا البنك الأهلى مع سموحة، والإسماعيلى مع فيوتشر.

من ناحية أخرى، مازال منتخب مصر يتزعم القارة الأفريقية كرويا، ويجلس على عرش أكثر المنتخبات تتويجًا باللقب الأفريقي.

بطولة أمم أفريقيا التى انطلقت لأول مرة عام 1957، نجح المنتخب الوطنى فى حصد اللقب 7 مرات، ليصبح أكثر المنتخبات تتويجًا بالكأس فى القارة السمراء، وجاء الترتيب كالتالى..

1- مصر - سبعة ألقاب.

2 - الكاميرون – خمسة ألقاب.

3 - غانا – أربعة ألقاب.

4 - نيجيريا – ثلاثة ألقاب.

5 - كوت ديفوار - لقبان.

6- الجزائر - لقبان.

7- الكونغو الديمقراطية - لقبان.

8- السودان - لقب واحد.

9- تونس - لقب واحد.

10- المغرب - لقب واحد.

11- الكونغو برازفيل - لقب واحد.

12- زامبيا - لقب واحد.

13- جنوب أفريقيا - لقب واحد.

14- إثيوبيا - لقب واحد.

15- السنغال - لقب واحد.