شكرا لقرائتكم خبر عن السولية يكشف سبب حزنه بعد التغيير فى نهائى الكان وحقيقة إصابته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أنه تحدث مع عمرو السولية لاعب النادى الأهلى خلال الساعات الأخيرة، مستفسراً عن حقيقة تعرضه للإصابة، وذلك بعد استبداله فى مباراة مصر والسنغال بنهائى أمم أفريقيا، التى انتهت بفوز السنغال بنتيجة 4 / 2 بركلات الترجيح والتتويج باللقب.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: تحدثت مع عمرو السولية وهو مستغرب مما قيل عنه بأنه يعانى من أزمات صحية وتنفسية، وقال بتضايق عند تغييرى من نفسى وليس من المدرب لإنى أتمنى أن أشارك وأفيد الفريق، ولا أفهم من يقول هذا الكلام عنى.

ويخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي، فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، مباراة مهمة حينما يلتقى مع بالميراس البرازيلي فى نصف نهائي مونديال الأندية المقام حالياً بالإمارات، وتُعد مباراة اليوم ذات أهمية خاصة للأهلي وجماهيره، لأنها أمام خصم قوا ولديه إمكانيات فنية عالية ولاعبين بملايين الدولارات، كما أن الفريق البرازيلي يرغب فى رد اعتباره أمام الأهلي بعدما خسر منه بركلات الجزاء الترجيحية في النسخة الماضية من مونديال الأندية بقطر في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

ويدير مباراة اليوم الفرنسي كليمان توربان حكماً للساحة، ومعه اثنان مساعدين هما نيكولاس دانوس وسيريل جريجورى، والكندى درو فيشر حكما رابعا، والأسترالى أنتون شتينين حكما لتقنية الفيديو "فار".