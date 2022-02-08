شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يبحث بدء معسكر السنغال 18 مارس بدون لاعبى الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ اتحاد الكرة والجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، التفكير فى معسكر الاستعداد لمباراتى السنغال فى تصفيات كأس العالم، بعدما أغلق الجميع صفحة بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى الكاميرون وخسرها الفراعنة فى المباراة النهائية بركلات الترجيح.

وعرض اتحاد الكرة على كيروش بدء المعسكر المقبل يوم 18 مارس المقبل بدلا من يوم 21 وهو موعد الأجندة الدولية الرسمية، بما يتيح للمنتخب تحقيق أكبر استفادة من المعسكر، على أن تكون البداية بدون لاعبى الاهلى والزمالك وبيراميدز نظرا لارتباطهم بمباريات فى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية يومى 18 و19 مارس.

وأسفرت قرعة الدور الفاصل فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، والتى أقيمت فى مدينة دوالا بالكاميرون عن وقوع المنتخب الوطنى فى مواجهة نظيره السنغالى.

ويلتقى منتخب مصر مع السنغال فى الذهاب أحد يومى 23 أو 24 مارس المقبل فى القاهرة، قبل أن يكون لقاء الإياب فى داكار يوم 29 من نفس الشهر.

فى السياق ذاته، تعود عجلة الدورى الممتاز للدوران غدا الأربعاء، بعد فترة توقف استمرت 43 يوما؛ بسبب مشاركة منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا.

وتستأنف المباريات بمؤجلات الأسبوع الثامن، حيث يلتقى الأربعاء كل من:

ـ إنبى مع المقاصة

ـ طلائع الجيش مع الجونة

- بينما تقام يوم الخميس مباراتا البنك الأهلي مع سموحة، والإسماعيلى مع فيوتشر.

وكان الدورى قد توقف بسبب مشاركة منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون، والتى وصل فيها الفراعنة للمباراة النهائية وخسر من السنغال بركلات الترجيح 2/4 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.