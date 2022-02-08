شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال للجماهير: كان نفسنا نفرحكم ببطولة أمم أفريقيا وربنا يعوضنا بالمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق فيوتشر والمنتخب الوطنى الجماهير المصرية بالتأهل إلى كأس العالم بعد خسارة لقب أمم أفريقيا، حيث كتب عبر حسابه الشخصى على تويتر: الحمد لله على كل حال، كان نفسنا نفرحكم بالبطولة لكن قدر الله وما شاء فعل، وغن شاء الله ربنا يعوضنا بفرحة أكبر فرحة التأهل لكأس العالم".



عمر كمال

واستقبل الجهاز الفنى بنادى فيوتشر بقيادة على ماهر، ولاعبو الفريق، عمر كمال عبد الواحد صانع ألعاب الفريق والمنتخب الوطنى، بطريقة خاصة على هامش حضوره لمران الفريق اليوم استعدادا للإسماعيلى، حيث استقبل على ماهر اللاعب بالأحضان بعد تألقه مع الفراعنة خلال مشاركته ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت بالكاميرون، وحصد المنتخب الوطني وصافتها بعد الخسارة من السنغال في المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/2.

وكان محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق فيوتشر، قد أعلن في وقت سابق، أن عمر كمال عبد الواحد سينتظم في تدريبات فيوتشر بعد العودة من الكاميرون وذلك بالتنسيق مع اللاعب.

وقال عبد الكريم في تصريحات سابقة لـ ”الخليج 365”: نتواصل مع اللاعب بشكل مستمر عن طريق علي ماهر المدير الفني وعبد الظاهر السقا مدير النادي، لدعمه وتحفيزه، ومن المقرر أن ينتظم اللاعب بعد عودته في مران الفريق استعداداً للإسماعيلي.