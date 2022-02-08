شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤهل محمد الشناوى فى الإمارات للتعافى من إصابة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى لبرنامج تأهيلى فى الإمارات بعدما وصل رفقة باقى لاعبى الأحمر الدوليين للإمارات مساء أمس، عقب المشاركة مع منتخب مصر الأول فى بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بالكاميرون.

ويعانى محمد الشناوى من إصابة بشد فى العضلة الخلفية تعرض لها خلال مباراة كوت ديفوار بأمم أفريقيا.

وحدد الجهاز الطبى للأهلى برنامجا تأهيليا لمحمد الشناوى يؤديه الحارس خلال الأيام المقبلة فى الإمارات، على هامش مشاركة الأحمر فى مونديال الأندية.

وخرج الشناوى من قائمة الأهلى النهائية بمونديال الأندية للإصابة لكنه سافر برفقة الخماسى، محمد شريف، عمرو السولية، حمدى فتحى، أيمن أشرف ومحمد عبد المنعم للإمارات أمس وانضم السداسى لبعثة الأهلى.

ويلعب الأهلى مع بالميراس البرازيلى فى السادسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة فى نصف نهائى كأس العالم للأندية.