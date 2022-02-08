شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: نسبة تأهل الأهلى لنهائى المونديال 30% وأتمنى أن تحدث مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى سيواجه مهمة صعبة، اليوم، عندما يلتقى بالفريق البرازيلى بالميراس بطل أمريكا اللاتينية فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدور نصف النهائى ببطولة كأس العالم للأندية.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: أتمنى أن يفاجئنى الأهلى اليوم أمام بالميراس لكن وجهة نظرى أن فرصة التأهل 30 : 70% لصالح بالميراس.

وواصل: الأهلى بمن حضر، بمعنى أنه يجب أن يبذل آخر قطرة عرق، بغض النظر عن النتيجة والفوز والهزيمة من عند ربنا.

يدخل النادى الأهلى، بقيادة الأفريقى بيتسو موسيمانى، تحدياً جديداً عندما يصطدم بفريق بالميراس البرازيلى فى المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، فى الدور نصف النهائى لمونديال الأندية.

وتبلغ القيمة التسويقية للنادى الأهلى 31 مليون يورو، فى الوقت الذى تبلغ فيه القيمة التسويقية لبالميراس 180 مليوناً و100 ألف يورو، وهو ما يعنى أن الفريق البرازيلى يتفوق على الأهلى بنحو 149 مليوناً و100 ألف يورو.

وكان النادى الأهلى قد حقق فوزا غاليا أمام نظيره مونتيرى الميكسيكى، بهدف دون رد فى اللقاء الذى أقيم بالدور الربع النهائى لبطولة كأس العالم للأندية، بهدف نظيف سجله محمد هانى لاعب الفريق الأحمر.