شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. رامى ربيعة "دفاع الأهلى بخير" فى مونديال العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح رامى ربيعة، نجم النادى الأهلى، فى طمأنة الجماهير على دفاع الفريق الأحمر فى كأس العالم للأندية المقامة فى أبو ظبى، بعد تقديم عرض أكثر من رائع أمام مونتيرى المكسيكى.

وتعوِّل الجماهير الحمراء آمال عريضة على رامى ربيعة، الذى يمتلك عنصر الثقة فى أدائه فى دور نصف النهائى بكأس العالم.

كما اختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للاندية رامى ربيعة، مدافع الأهلى، رجل المباراة أمام مونتيرى المكسيكى والتي جمعتهما على استاد آل نهيان في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وشهدت فوز الأهلى بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما السبت باستاد آل نهيان بأبو ظبي في ربع نهائي بطولة كاس العالم للأندية، في ضربة بداية الفريق الأحمر بمونديال الأندية خلال مشاركته السابعة في البطولة العالمية.

ويتلقي النادي الأهلي مع نادي بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، حيث تقام اليوم الثلاثاء 8 من فبراير الجاري في تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب رامى ربيعة فى الصور التالية :