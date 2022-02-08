إمام عاشور: أسرتي غضبت مني بسبب وليد سليمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أبدى إمام عاشور، لاعب الزمالك، ندمه على اعتدائه على وليد سليمان، نجم الأهلي، في مباراة كأس السوبر قبل عامين، مشيرا إلى أن أسرته قاطعته بسبب هذا التصرف.

وأظهرت عدسات المصورين قيام إمام عاشور بركل وليد سليمان أثناء الاشتباكات بين لاعبي الأهلي والزمالك في مباراة السوبر التي أقيمت بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وحسمها الفريق الأبيض بركلات الترجيح.

وقال إمام عاشور في برنامج "الريمونتادا" على قناة "المحور": "ما بدر مني تجاه وليد سليمان في مباراة السوبر بأبو ظبي كان سببه حالة التوتر في المباراة، ما قمت به كان رد فعل لا إرادي، لو تكرر هذا الأمر 100 مرة لن أكرر ما قمت به".

وأضاف: "أسرتي استاءت من تصرفي وقاطعتني لفترة من الوقت بسبب ما فعلته في تلك اللقطة".

واستمر: "تواصلت أكثر من مرة مع كابتن وليد، وفي المعسكر الأخير للمنتخب طلبت من محمد الشناوي التوسط للصلح بيننا وأغلقنا تلك الصفحة".

وتابع: "أحترم كابتن وليد صاحب التاريخ الكبير وأقدم له اعتذاري مجددا على الهواء، كما أعتذر للنادي الأهلي ومشجعيه"

وأتم لاعب الزمالك الشاب تصريحاته قائلا: "لم أكن أقصد أن أتصرف بهذه الطريقة، ومع الوقت أتعلم من أخطائي".