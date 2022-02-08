الأهلي عن توفير طائرة مباشرة للدوليين من الكاميرون لأبوظبي: "الظروف لم تسمح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن الظروف لم تسمح لسفر اللاعبين الدوليين الستة من الكاميرون إلى أبو ظبي مباشرة للحاق ببعثة الفريق الأحمر التي تشارك حاليا في بطولة كأس العالم للأندية.

وانطلقت بطولة مونديال الأندية يوم 3 فبراير الجاري، ونجح الأهلي في خطوته الأولى بالفوز على مونتيري بالدور الثاني بهدف نظيف، ليضرب موعدا مع بالميراس البرازيلي في نصف النهائي في المباراة المقرر إقامتها في تمام السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء.

وخلال تصريحات لبرنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قال شلبي: "نواجه تحديات كبيرة خلال الفترات الماضية لكننا لا نفكر بها ونركز فقط على أهدافنا".

وتابع: "لدينا أهدافا واضحة نسعى لتحقيقها، وهدفنا الحالي هو خوض مباراة نصف النهائي وتحقيق طموحات الجماهير واللاعبين بالتواجد في النهائي".

وواصل: "لم نفكر في التحديات التي تواجهنا من إصابات وغيابات، وظهر ذلك في مباراة مونتيري من خلال تعاملنا مع الظروف والحمد لله النتيجة كانت إيجابية، نتمنى أن يحالفنا التوفيق أمام بالميراس".

وعن حالة اللاعبين بعد وصولهم إلى البعثة ومدى احتمالية مشاركتهم أمام بالميراس، أجاب شلبي: "استقبال موسيماني للاعبين كان له مغزى واضح وهو الوقوف على الحالة البدنية والنفسية للاعبين العائدين من البطولة".

وبسؤاله عن سبب عدم توفير طائرة خاصة مباشرة للاعبين من الكاميرون إلى أبو ظبي، قال: "كان هناك دراسة لكافة الاحتمالات، كنا نأمل أن يتواجد خط سير رحلة مباشر من الكاميرون إلى أبو ظبي لكن الظروف لم تسمح، وخط سير الرحلة كان من الكاميرون للقاهرة ومنها لأبو ظبي".

وردًا على ما إذا كان الطيران الخاص أحد الحلول المقترحة، أوضح شلبي: "نعم، كان من ضمن الحلول، لكن الظروف لم تسمح، البعثة سافرت من الأساس بطائرة خاصة وفق للنهج المتبع من قبل الإدارة خلال الفترات الأخيرة".

وأتم: "في النهاية، وصل اللاعبون إلى أبو ظبي ووتم اتخاذ كل الاجراءات الطبية المتبعة من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)".