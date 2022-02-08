عمار يعود إلى القاهرة لاستكمال إجراءات السفر اللازمة لجراحة الصليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يعود عمار حمدي، لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة، قادمًا من العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وسيقوم اللاعب فور عودته إلى القاهرة باستكمال إجراءات السفر اللازمة الخاصة به قبل التوجه إلى النمساء، لإجراء جراحة الرباط الصليبي.

وكشفت الأشعة التي أجراها عمار حمدي لاعب وسط الأهلي؛ تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، وذلك بعد فحصه بأحد المستشفيات في أبو ظبي بالإمارات.

وطالب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي من أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق بالتنسيق السريع لسفر اللاعب إلي النمسا ليخضع اللاعب الجراحة في أسرع وقت ممكن .

وتعرض عمار لإصابة في الركبة قوية غادر بسببها التقسيمة قبل مواجهة الفريق الماضية أمام مونتيري بربع نهائي كأس العالم للأندية، ولم يستكمل فقرات المران الجماعي للفريق.

ومن جانبه، حرص محمود الخطيب علي زيارة عمار حمدي لاعب وسط الفريق، السبت الماضي، في غرفته بفندق الإقامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وحقق الأهلي الفوز على فريق اف سي مونتيري المكسيكي بطل "كونكاكاف" بهدف نظيف أحرزه محمد هاني في الدور ربع النهائي للبطولة ليتأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي لمونديال الأندية.

ويواجه الأهلي فريق بالميراس البرازيلي في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.