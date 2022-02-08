تشكيل الأهلي المتوقع أمام بالميراس بالمونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الحكيم طه- رمضان حسن:

استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراته اليوم الثلاثاء ضد بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد تأهل إلى مباراة نصف النهائي بعد الفوز على مونتيري في الدور الثاني بهدف دون رد، ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأحمر مع بالميراس في تمام السادسة والنصف مساء.

وانضم سداسي الأهلي الدولي (أيمن أشرف، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد شريف، محمد عبد المنعم) بالإضافة لمحمد الشناوي -غير المقيد في القائمة- إلى بعثة الفريق الأحمر مساء أمس الاثنين، بعد نهاية مشوار منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا بخسارة النهائي لصالح السنغال.

وبحسب ما أفاد مراسل الخليج 365، فإن موسيماني اجتمع مع الدوليين عقب انضمامهم للبعثة وقد يشهد تشكيل الفريق مفاجآت بالاعتماد على عنصر أو أكثر سواء في بداية المباراة أو جزء منها.

ومن المتوقع أن يبدأ موسيماني بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أيمن أشرف (محمد مغربي) -ياسر إبراهيم - رامي ربيعة.

خط الوسط:علي معلول- محمد مجدي أفشة- محمد هاني- أليو ديانج .

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر- حسين الشحات- محمد شريف (أحمد عبد القادر).