تعرف على تشكيل بالميراس المتوقع لمباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

يخوض الأهلي مواجهة قوية ضد بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021 في الإمارات.

تقام المباراة اليوم الثلاثاء على ملعب "آل نهيان" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

ومن المتوقع أن يعتمد أبيل فيريرا، مدرب بالميراس، على قوته الضاربة في مواجهة الأهلي، أملا في الحصول على بطاقة التأهل للنهائي.

وفيما يلي نقدم لكم تشكيل بالميراس المتوقع لمواجهة الأهلي، نقلا عن موقع "Squawka":

حارس المرمى: مارسيلو لومبا.

خط الدفاع: ماركوس روتشا - لونان جارسيا - جوستافو جوميز - خورخي مورايس.

خط الوسط: دانيلو أوليفيرا - زي رافاييل - إدواردو بيريرا "دودو".

خط الهجوم: رافاييل فيجا - رونيلسون باربوسا "روني" - جوستافو سكاربا.