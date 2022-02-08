الأهلي وبالميراس الأبرز.. تعرف على جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، العديد من المباريات الهامة على المستوى الدولي والقاري والمحلي في البطولات المختلفة.

ويلعب النادي الأهلي ثاني مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات، أمام فريق بالميراس البرازيلي في نصف نهائي البطولة، بعد تخطي عقبة مونتيري المكسيكي في ربع النهائي.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة:

كأس العالم للأندية

6:30 مساءً.. الأهلي وبالميراس.. القنوات الناقلة (Abu Dhabi Sport Extra- SSC7 HD).

9:45 مساءً.. نيوكاسل وإيفرتون..القناة الناقلة (beIN Sports 3 HD Premium).

9:45 مساءً.. وست هام يونايتد وواتفورد.. القناة الناقلة (beIN Sports 2 HD Premium).

10:00 مساءً.. بيرنلي ومانشستر يونايتد.. القناة الناقلة (beIN Sports 1 HD Premium).

كأس إيطاليا

10:00 مساءً.. انتر وروما.. القنوات الناقلة (Premier Sports 2 HD- canale 5 italia- Sport 2 Czechia).