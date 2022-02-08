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3 قنوات مفتوحة في أسيا وتطبيق في مصر.. كيف تشاهد مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يصطدم الأهلي بفريق بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالإمارات في المباراة التي تقام في السادسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء على استاد آل نهيان بنادي الوحدة.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على مونتيري المكسيكي بربع النهائي بهدف دون رد، سجله اللاعب محمد هاني.

ويدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد انضمام اللاعبين الدوليين لبعثة الفريق في أبو ظبي قادمين من الكاميرون، عقب انتهاء مشاركتهم مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا.

وكشفت "قنوات أبوظبي " التابعة لأبوظبي للإعلام، إذاعة مباريات كأس العالم للأندية داخل مصر عبر تطبيق "AD SPORTS" المجاني .

بالإضافة إلى ذلك ستنقل المباراة على قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة في أسيا وقناة أبوظبي "إكسترا" التي أُطلقت خصيصاً من أجل بث المباريات مع تقديم تغطية خاصة لفاعليات البطولة.

تردد قناة أبوظبي "إكسترا"

القمر: نايل سات

التردد: 12330

الاستقطاب: أفقي

الترمز : 27500

التصحيح: 5\6

تردد أبوظبي الرياضية المفتوحة في أسيا

القمر: نايل سات

التردد: 12091

الاستقطاب: عمودي

الترمز : 27500

التصحيح: 5\6

وأعلنت قناة SSC7 HD المفتوحة أيضاً نقل مباراة الأهلي ولكن سيكون البث داخل المملكة العربيةالسعودية.

تردد قتاة SSC7 HD الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي

القمر: Arabsat 2B

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

الترمز : 27500

التصحيح: 3/4

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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