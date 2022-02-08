الامارات | أشياء لا تعرفها عن ملكة جمال العرب زوجة "أبو جبل".. وحقيقة انفصالهما (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن أشياء لا تعرفها عن ملكة جمال العرب زوجة "أبو جبل".. وحقيقة انفصالهما (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبحت زوجة حارس مرمى المنتخب المصري محمد أبو جبل، الأميرة سمارة يحيى، "ترند" والأكثر تداولاً خلال الأيام الماضية عقب تألق زوجها في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وأثار الجدل بعدما شاركت بمنشور مع متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام"، اعتبره البعض رسالة إلى زوجها بعد أنباء عن انفصالهما خلال الفترة الأخيرة.



وقالت الأميرة سمارة في منشور لها عبر حسابها بموقع إنستغرام: "كلما استشعرت جمال الحياة بداخلك كلما انعكس هذا الجمال على حياتك وأصبحت أجمل"، واعتبر بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا المنشور رسالة مبطنة للحارس أبو جبل في ظل تداول أنباء انفصالهما مؤخرا.



وكانت تقارير مصرية قد أشارت إلى انفصال محمد أبو جبل من زوجته الجزائرية سمارة يحيى وهو ما نفته مصادر مقربة من اللاعب والتي أكدت أن كل هذه الأخبار ما هي إلا شائعات فقط وأن أبو جبل وزوجته في وضع مستقر، ولكن ما زاد الشكوك حول توتر علاقة الثنائي، أن حارس الزمالك ألغى متابعته لحساب زوجته وقام بحذف صورهما من حسابه على "إنستغرام" بدورها قامت سمارة يحيى بخطوة مماثلة.



وسلطت مجلة "هي" الضوء عن ملكة جمال العرب زوجة الحارس المصري، وقالت عن النجم الجزائرية: " سمارة يحيى تزوجت محمد أبو جبل في شهر أبريل 2021 ونشر الثنائي العديد من صور حفل الزفاف الذي اقتصر فقط على حضور أسرة العروسين، وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا وقتها



وأضاف التقرير: "سمارة يحيي حاصلة على بكالوريوس في التجارة والتسويق لكنها أصرت على استكمال دراستها في أكثر من دولة خارج الجزائر منها انجلترا، ثم سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودرست فنون الاتصالات، وانطلقت رحلتها مع عالم الموضة والأزياء والتي من خلالها انضمت إلى مسابقة ملكة جمال العرب التي أقيمت في مصر عام 2019 والتي توجت بها لتبدأ رحلتها مع مجال تسويق مستحضرات التجميل".



وأشار التقرير إلى أن سمارة يحيى أكدت أنها ترغب في إعداد خط إنتاج خاص يحمل اسمها، وأضاف: "تعرضت سمارة يحيى لضغط شديد بعد أداء محمد أبوجبل في نهائي كأس أفريقيا وسؤالها عن رأيها، مما دفعها إلى إغلاق حسابها على "إنستغرام" لبعض الوقت ثم عادت من جديد لفتح الحساب الذي يتابعه أكثر من 527 ألف متابع".



وأوضح التقرير أن متابعي سمارة يحيى ومحبي لاعب كرة القدم محمد أبوجبل لاحظوا اختفاء صورهما معاً من الحساب الرسمي لزوجته من إنستغرام وإلغاء متابعة بعضهم لبعض أيضاً وهو ما يؤكد وجود مشاكل بينهما.





تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news