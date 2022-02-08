نجم ويستهام الإنجليزي زوما يعتذر عن صفعه وركله لقطة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

اعتذر كورت زوما لاعب فريق ويستهام الإنجليزي لكرة القدم عن مقطع الفيديو المزعج الذي انتشر مؤخرا على الانترنت ويظهره وهو يركل ويصفع قطة، حيث أدان ناديه اللقطات علنا وتعهد بالتعامل مع هذا الأمر.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن زوما شوهد في المقطع المزعج وهو يركل ويصفع الحيوان، بينما يمكن سماع الضحكات في الخلفية.

وبعد ذلك، قام زوما /27 عاما/ بمطاردة قطة، قبل أن يرميها بزوج من الأحذية وصفعها على رأسها.

وأدان فريق ويستهام تصرفات زوما لصحيفة "ذا صن" في بيان شديد اللهجة عقب نشر هذا المقطع.

وذكر ويستهام في بيانه للصحفية :" يدين ويستهام بلا تحفظ أفعال لاعب الفريق، كورت زوما، في هذا الفيديو الذي تم تداوله".

وأضاف :"تحدثنا مع كورت وسنتعامل مع هذا الأمر داخليا، ولكننا نريد أن نوضح أننا لن نتغاضى بأي حال عن القسوة ضد الحيوانات"

وأصدر زوما هو الآخر بيانا يعتذر فيه على تصرفاته ويعبر عن ندمه.

وقال لصحيفة "ذا صن" :"أود أن اعتذر عن أفعالي. لا توجد أعذار لسلوكي، الذي أندم عليه بشدة".

وأضاف :" أريد أيضا أن أتأسف بشدة لأي شخص مستاء من الفيديو. أود أن أؤكد للجميع أن القطتين بخير وبصحة جيدة"