في جميع المسابقات.. صلاح ومحرز يتصدّران قائمة أفضل هدافي البريميرليغ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

ارتقى الدولي الجزائري رياض محرز إلى المركز الثاني كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في البريميرليغ هذا الموسم في جميع المسابقات، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.



وتمكن نجم مانشستر سيتي من تسجيل 15 هدفا في 17 مباراة شارك فيها أساسيا، في جميع المسابقات، كما قدم 6 تمريرات حاسمة، ليكون بذلك أفضل هداف لناديه في هذا الموسم.

ويحتل محرز الذي عاد بقوة، بعد خيبة كأس أمم إفريقيا، المركز الثاني كأفضل هداف في جميع المسابقات في البريميرليغ، خلف النجم المصري محمد صلاح الذي يملك23 هدفا.

ويتفوق محرز في هذا الموسم، على النجم العالمي كريستيانو رونالدو، الذي سجل 14 هدفا، وديوجو جوتا لاعب ليفربول الذي يملك في رصيده أيضا 14 هدفا.

ولم يسبق لمحرز أن سجل 15 هدفا في السنوات الأخيرة، وكان أفضل رقم تهديفي له عندما كان يحمل ألوان نادي ليستر سيتي، موسم 2015/2016، وسجل خلالها 18 هدفا، ويتجه بخطى ثابتة لتحطيم رقمه السابق، في حال واصل المدير الفني بيب غوارديولا الاعتماد عليه.