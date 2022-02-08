شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحدى بالميراس البرازيلى لكتابة التاريخ فى مونديال الأندية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي، فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، مباراة مهمة حينما يلتقى مع بالميراس البرازيلي فى نصف نهائي مونديال الأندية المقام حالياً بالإمارات، وتُعد مباراة اليوم ذات أهمية خاصة للأهلي وجماهيره لأنها أمام خصم قوا ولديه إمكانيات فنية عالية ولاعبين بملايين الدولارات، كما أن الفريق البرازيلي يرغب فى رد اعتباره أمام الأهلي بعدما خسر منه بركلات الجزاء الترجيحية في النسخة الماضية من مونديال الأندية بقطر في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

ويدير مباراة اليوم الفرنسي كليمان توربان حكماً للساحة، ومعه اثنين مساعدين هما نيكولاس دانوس وسيريل جريجورى، والكندى درو فيشر حكما رابعا، والأسترالى أنتون شتينين حكما لتقنية الفيديو "فار".

ويدخل الأهلي مواجهة الليلة بروح التحدي التي بدأ بها البطولة حينما فاز على مونتيري المكسيكي القوى بهدف نظيف رغم غياب 15 لاعباً تقريباً بسبب الإصابة والتواجد مع المنتخب الوطني الأول، ويتطلع المارد الأحمر لمواصلة رحلة التفوق والتألق بكأس العالم للأندية والإطاحة ببطل البرازيل الليلة من البطولة العالمية من أجل تحقيق إنجاز كبير والوصول لنهائي البطولة .

ويتسلح الأهلي بلاعبي الفريق الذين خاضوا مع منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، إذ يستعيد الفريق جهود كل من، أيمن أشرف، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد شريف ومعهم محمد الشناوي المُصاب، وكذلك محمد عبد المنعم الذي أعاده الأهلي مؤخراً وقطع إعارته لنادي فيوتشر لدعم الدفاع الأهلاوي بدءاً من يناير الماضي.

وحرص بيتسو موسيماني خلال التدريبات الماضية على تكثيف الجرعات التدريبية مع لاعبي الفريق وكذلك المحاضرات الفنية التى من شإنها دراسة طريقة لعب المنافس البرازيلي القوي من أجل التفوق عليه.

وتحدث موسيماني مع لاعبي الأهلي عن مواطن القوة والضعف في فريق بالميراس وطالب نجوم المارد الأحمر بضرورة اللعب بجدية منذ بداية المباراة خاصة وأن الفريق البرازيلي قادر على التسجيل في أي وقت بفضل كتيبة النجوم الكثيرة التى يضمّها بين صفوفه.

في المقابل ، يعلم فريق بالميراس أن مواجهة الليلة ليست سهلة فالأهلي هو بطل أفريقيا وصاحب خبرات طويلة في المشاركة بمونديال الأندية وأنه سيظل منافس قوي حتى لو كان يشارك في البطولة بدون عدد كبير من لاعبيه ، كما أن بطل البرازيل يرغب في رد إعتباره من الخسارة في البطولة الماضية أمام العملاق الأحمر.