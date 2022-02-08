شكرا لقرائتكم خبر عن بالميراس يتفوق على الأهلي بـ149 مليون يورو قبل نصف نهائي مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل النادي الأهلي، بقيادة الأفريقي بيتسو موسيماني، تحدياً جديداً عندما يصطدم بفريق بالميراس البرازيلي فى المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، فى الدور نصف النهائي لمونديال الأندية.

وتبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 31 مليون يورو، فى الوقت الذى تبلغ فيه القيمة التسويقية لبالميراس 180 مليوناً و100 ألف يورو، وهو ما يعنى أن الفريق البرازيلي يتفوق على الأهلي بحوالي 149 مليوناً و100 ألف يورو.

وكان النادي الأهلي قد حقق فوزا غاليا أمام نظيره مونتيري الميكسيكي، بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم بالدور الربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، بهدف نظيف سجله محمد هاني لاعب الفريق الأحمر.

وواجه الأهلي أندية أمريكا اللاتينية في مونديال الأندية 3 مرات من قبل، حيث كانت البداية في نسخة 2006، عندما لعب الأهلي مع إنترناسيونال وانتهت المباراة بفوز الفريق البرازيلي بهدفين مقابل هدف وسجل هدف الأهلي الأنجولي أمادو فلافيو، وحصد الأهلي برونزية المونديال والمركز الثالث في تلك النسخة.

المواجهة الثانية كانت في عام 2012 وكانت أمام كورينثيانز البرازيلي في الدور النصف النهائي، وخسر الأهلي بهدف دون رد، وبعدها التقى الفريق الأحمر بمونتيري المكسيكي لأول مرة ولكن تلقى هزيمة بنتيجة 2-0 وعاد الفريق للقاهرة محتلا المركز الرابع.

والمرة الثالثة والأخيرة في الموسم الماضي عندما التقى الأهلي مع بالميراس لتحديد المركز الثالث والرابع ووقتها فاز الفريق الأحمر بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة في وقتها الاصلي بالتعادل السلبي، وتوج ببرونزية المركز الثالث.