تعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تقام اليوم الثلاثاء 8 فبراير/شباط 2022، عدة مباريات هامة في المسابقات الأوروبية، كما تستكمل منافسات كأس العالم للأندية.



يضرب الأهلي المصري، بطل أفريقيا، موعدا مرتقبا أمام بالميراس البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي.

تبث منافسات كأس العالم للأندية عبر قنوات SSC داخل المملكة العربية السعودية، كما تنقل قنوات أبوظبي الرياضية البطولة في الإمارات ومصر والكويت عبر التطبيق الخاص بها.

يستقبل فريق نيوكاسل نظيره إيفرتون، الثلاثاء، في الجولة الـ24 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة الساعة 10:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 بتوقيت أبوظبي، وستتم إذاعتها عبر قناة "beIN Sports 2 HD Premium".

يسعى فريق مانشستر يونايتد لتعويض خروجه المفاجئ من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، عندما يواجه بيرنلي، الثلاثاء، في الدوري الإنجليزي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي.

وستتم إذاعة المباراة على الهواء مباشرة عبر القناة الرئيسية "beIN Sports 1 HD Premium"، بتعليق رؤوف خليف.

قمة منتظرة يشهدها الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا، تجمع بين فريقي إنتر ميلان وروما، مساء يوم الثلاثاء.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي.

تُبث مباريات كأس إيطاليا هذا الموسم عبر قناة الدوري الإيطالي على موقع يوتيوب "Lega Serie A".