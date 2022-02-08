شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو موعد كأس العالم للأندية لكرة السلة والقنوات الناقلة والفرق المشاركة؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تتجه عيون العالم إلى العاصمة المصرية القاهرة، من أجل متابعة منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة التي تُقام خلال الشهر الجاري.



البطولة تشهد وجود فريق عربي واحد، وهو الزمالك المصري بطل أفريقيا، والذي سيكون على موعد مع مواجهات نارية ضد أقوى الفريق العالمية.

يمتد تاريخ بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة لنحو 57 عاما، حيث انطلقت عام 1965، وفاز كورينثيانز البرازيلي باللقب الأول.

ويعتبر ريال مدريد الإسباني هو الفريق الأكثر حصولا على البطولة بـ5 ألقاب، يليه فاريسي الإيطالي وأكرون وينجفوتس الأمريكي برصيد 3 ألقاب لكل منهما.

تنطلق البطولة في العاصمة المصرية القاهرة، يوم 11 فبراير/شباط الجاري، وتحديدا في صالة حسن مصطفى.

ولن تستمر البطولة سوى ليومين فقط، حيث تنتهي فعالياتها من خلال مباراتي المركز الثالث والنهائي يوم 13 فبراير/شباط.

البطولة ستُقام على صالة حسن مصطفى بالعاصمة المصرية القاهرة في حدث تاريخي غير مسبوق.

وستكون هذه المرة هي الأولى التي تُقام فيها بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة في قارة أفريقيا.

أعلنت قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية في وقت سابق عن نقل بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة عبر شاشاتها.

تقام المسابقة بمشاركة نادي الزمالك من مصر، وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا، وفلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، وليك لاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل NBA.

ويشارك لأول مرة في كأس العالم للأندية لكرة السلة بطل قارة أفريقيا، وهو الزمالك الذي أصبح أول نادي مصري وأفريقي يتوج ببطولة BAL التي تم تنظيمها تحت رعاية NBA في رواندا خلال شهر مايو/آيار الماضي.

ويعد نادي بورجوس هو حامل لقب المسابقة، ويبحث عن تتويجه للموسم الثاني على التوالي مثلما فعلها من قبل مواطنه نادي ريال مدريد في عام 1997.

أما فلامنجو بطل دوري أمريكا الجنوبية سيعود للمشاركة في البطولة بعد أن غاب عنها لمدة 3 سنوات متتالية بعد أن خسر النهائي أمام نادي آيك أثينا اليوناني.

فيما سيشارك ليك لاند ماجيك الأمريكي والمتوج بلقب دوري الدرجة الثالثة بالدوري الأمريكي NBA، وسيكون ذلك هو ظهوره الاول في المسابقة.

نظام كأس العالم للأندية لكرة السلة

تُقام بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة من 4 مباريات فقط، بواقع مباراتين في نصف النهائي، بالإضافة إلى المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث.

وسيواجه الزمالك نظيره الإسباني بورجوس في نصف النهائي، على أن يلعب الفائز مع المتأهل من مباراة فلامنجو البرازيلي وليكلاند الأمريكي في النهائي.